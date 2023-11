MotoGP, Luca Marini sarebbe prossimo a firmare con Honda! Fermin Aldeguer vicino al Team VR46

Germàn Casanova è una delle fonti spagnole più autorevoli in tema di MotoGP. Per intenderci, parliamo del giornalista che in estate rivelò di una trattativa in corso fra Marc Marquez e il Team Gresini. Una dinamica apparentemente fantascientifica, tramutatasi invece in realtà. Dunque, se il personaggio in questione si espone come si è esposto nelle ultime ore, è doveroso dargli credito.

Il giornalista iberico ha affermato che, nel tardo pomeriggio di sabato 11 novembre, il Team VR46 avrebbe avanzato un’offerta a Fermin Aldeguer, proponendogli di salire su una Ducati GP23 nella stagione 2024. Fare una mossa del genere significa solo una cosa, ovvero che la struttura a cui fa riferimento Valentino Rossi si trova improvvisamente a dover sostituire uno dei suoi piloti.

Quel centauro sarebbe Luca Marini, che dunque sarebbe vicinissimo ad accordarsi con Honda per sostituire Marc Marquez. Giovedì, durante i rituali incontri con i media, leggendo tra le righe si potevano cogliere segnali d’apertura relativi alla possibilità che il ventiseienne italiano potesse davvero approdare in HRC. Gli ammiccamenti hanno portato a qualcosa di più di un flirt e la trattativa ha avuto un’accelerata nelle ultime ore? Pertanto la squadra diretta da Alessio Salucci si è regolata di conseguenza, cercando rapidamente un’alternativa. Questa sarebbe proprio quell’Aldeguer, settimana scorsa associato a Honda da altre fondi iberiche, seppur meno qualificate di Casanova.

L’evoluzione prospettata sarebbe propizia per tutte le parti in causa. Per Honda puntare su Luca Marini significherebbe affidarsi a un pilota con già tre anni d’esperienza in MotoGP e non a un rookie. Per Aldeguer si prospetterebbe la possibilità di entrare in anticipo nella classe regina senza la pressione di correre in un Factory Team in crisi di risultati.

Per il Team VR46 assicurarsi il teenager iberico vorrebbe dire poter coltivare uno dei centauri più promettenti nel panorama globale. Infine, per Marini stesso, rappresenterebbe un notevole riconoscimento professionale. Lo scenario si concretizzerà? La risposta potrebbe arrivare a ore.

Foto: LiveMedia//CordonPress