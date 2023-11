A che ora vedere la MotoGP oggi su TV8 in differita: programma gara, GP Malesia 2023

Entra nel vivo la volata finale per il titolo tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin nel Mondiale MotoGP 2023. Quest’oggi a Sepang va in scena il Gran Premio della Malesia, valido come diciottesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Motomondiale con in palio 25 punti fondamentali nell’economia di un campionato ancora apertissimo.

Pecco, campione in carica, è leader della classifica generale con un vantaggio di soli 11 punti su un Martinator sempre più vicino e minaccioso. La Sprint di ieri ha registrato un +2 da parte dello spagnolo del Team Pramac, che ha concluso in seconda posizione alle spalle del connazionale Alex Marquez (in grande spolvero sul tracciato asiatico con la Ducati Gresini) e subito davanti a Bagnaia.

Il Gran Premio di Malesia 2023 della MotoGP viene trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV. Sarà comunque possibile vedere la gara della top class a Sepang in chiaro su TV8 in differita alle ore 14 italiane. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP MALESIA MOTOGP 2023

Domenica 12 novembre

Ore 8.00 Gara MotoGP a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Diretta streaming: Sky Go, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport

TV8 trasmetterà in differita la gara della MotoGP in Malesia alle 14.00.

Credit: MotoGP.com Press