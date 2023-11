MotoGP, l’incidente tra Oliveira e Aleix Espargarò nella Sprint Race provoca una frattura a entrambi i piloti

Si chiude nel peggiore dei modi la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023, per quanto riguarda Aleix Espargarò e Miguel Oliveira. Sul tracciato di Lusail i due piloti sono andanti a contatto nel corso del primo giro (coinvolto per fortuna senza conseguenze anche Enea Bastianini) e sono finiti duramente sull’asfalto.

Secondo quanto trapela dal paddock di Lusail la situazione sarebbe seria per entrambi i piloti. Miguel Oliveira, infatti, si è procurato la frattura della scapola destra, mentre per Aleix Espargarò si parla di una lieve frattura alla testa del femore sinistro. Due infortuni che potrebbero avere chiuso in anticipo la stagione dei due piloti.

Nel caso del pilota del team Aprilia ufficiale, il sabato qatariota ha riservato solo brutte notizie. Nel corso della FP3, infatti, il pilota catalano aveva schiaffeggiato Franco Morbidelli sul casco per una incomprensione, beccandosi ben sei posizioni di penalità in vista della gara domenicale che, a questo punto, non lo vedrà protagonista.

A questo punto la classe regina si concentra in vista della domenica del Gran Premio del Qatar con il piatto forte della gara “lunga” che prenderà il via alle ore 18.00 italiane (le ore 20.00 locali) e metterà sul piatto 25 punti pesantissimi.

Foto: LiveMedia//CordonPress