MotoGP, Fabio Quartararo: “La partenza ha rovinato tutto, avevo un ottimo passo. Fiducioso per il 2024”

Fabio Quartararo chiude all’ottavo posto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023, concludendo una prova sfortunata per quanto avvenuto in partenza. Sul tracciato di Lusail la vittoria è andata a Jorge Martin davanti a Fabio Di Giannantonio e Luca Marini, quindi quarto Alex Marquez davanti a Francesco Bagnaia.

Ottavo come detto Fabio Quartararo che nel dopo-gara si rammarica di quanto avvenuto al via: “Purtroppo la pista era molto sporca dalla parte del rettilineo dove c’era la mia casella. Davvero strano quello che è successo. La moto ha spinnato parecchio ed è stata quanto mai complicata da controllare. Speriamo domani sia pulito lo schieramento per evitare altri problemi come successo oggi”.

Il pilota nativo di Nizza prosegue nel suo racconto: “Peccato perchè avevo un passo da podio oggi. La scelta della gomma soft all’anteriore? Diciamo che al traguardo ero davvero al limite. La hard oggettivamente ti dà qualcosa in più, vedremo domani nel warm-up. Ad ogni modo penso che stiamo lavorando sui dettagli giusti, se li risolviamo nel 2024 potremo lottare anche per qualcosa di importante”.

A questo punto la classe regina si concentra in vista della domenica del Gran Premio del Qatar con il piatto forte della gara “lunga” che prenderà il via alle ore 18.00 italiane (le ore 20.00 locali) e metterà sul piatto 25 punti pesantissimi.

Foto: LiveMedia//CordonPress