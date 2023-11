MotoGP, Jorge Martin: “Oggi mi sentivo forte: la gestione del posteriore è stata eccezionale”

Jorge Martin vince la Sprint Race del Gran Premio del Qatar a Lusail e dimezza lo svantaggio nel Mondiale nei confronti di Pecco Bagnaia: adesso i due distano sette punti. La certezza è che questo weekend non rappresenta più un match point per il torinese: la lotta andrà avanti fino a Valencia.

Queste le parole di Martinator al termine di questa gara corta che lo riporta fianco a fianco in classifica con il diretto rivale: “Oggi mi sentivo forte, percepivo di poter avere il passo per vincere, però non sai mai esattamente quello che succederà finché non parte la gara. Mi sono sentito bene e in questo weekend ancora meglio“.

Una prima parte della gara che non è stata semplice: “Prima ero dietro Marc, poi dietro Pecco, ho dovuto cercare di farmi strada, non è stato facilissimo perché sono dei piloti eccezionali. Anche la gestione del posteriore è stata perfetta perché sono riuscito a raggiungerli, a superarli e poi ho tenuto un passo davvero notevole, mi sono sentito fortissimo”.

Poi la resistenza nel finale agli attacchi di “Diggia”: “Avevo solo due decimi nel finale di vantaggio su Di Giannantonio e sono riuscito a resistere. E’ una vittoria importante perché abbiamo recuperato dei punti e domani sarà una grande giornata, sperando di fare lo stesso“.

Foto: LiveMedia//CordonPress