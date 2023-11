MotoGP, Jorge Martin: “Non ho mai mollato fino alla fine. Complimenti a Pecco, è un grande campione”

Jorge Martin ha gli occhi gonfi quando si presenta ai microfoni di Sky Sport per raccontare il suo Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Il portacolori del team Ducati Pramac, che aveva iniziato la gara odierna con 14 lunghezze da recuperare a “Pecco” per fare suo il titolo, ha commesso una serie di errori pesanti, fino alla rovinosa caduta con Marc Marquez, che ha chiuso in largo anticipo ogni discorso.

Il titolo è andato al campione del mondo in carica, con lo spagnolo che dava il via al suo dramma personale. “Martinator” inizia il suo racconto proprio dal motivo degli occhi gonfi: “Ho voluto piangere tutto quello dovevo all’interno dei box. Dopodiché sono uscito, e ho voluto farlo a testa alta, perché oggi penso che ci sia comunque da festeggiare. Cosa? 13 vittorie, tanti podi e l’aver lottato contro un grande rivale per il titolo fino all’ultimo momento come un guerriero”.

Il nativo di Madrid prosegue nella sua analisi: “Non ho mollato mai. Nemmeno quando mi sono ritrovato a -60 da Pecco, oppure a -27 dopo l’Australia. Nemmeno in avvio di questo weekend quando dovevo rimontare 21 punti”. Jorge Martin passa poi a fare i complimenti al suo grande rivale, che oggi ha festeggiato il suo secondo titolo consecutivo. “Complimenti a Pecco per la sua vittoria. Ha iniziato la stagione alla grandissima poi, dopo la caduta di Barcellona, è stato bravissimo a procedere con grande regolarità”.

Lo spagnolo passa poi a parlare del suo futuro come pilota: “Penso che per me possa essere solo l’inizio. Ho capito che posso vincere contro tutti e voglio dimostrarlo anche in futuro. Oggi Bagnaia ha vinto contro un rivale che ha dato tutto e penso che possa dare maggiore valore al suo titolo. Come se avessi vinto io contro un grande campione come Pecco. Ci siamo sfidati giorno dopo giorno, senza mai esagerare. Solo nella FP2 di venerdì ho provato a stuzzicarlo un po’, ma penso di non aver fatto niente di grave”.

Ultima battuta sulla gara odierna, con i due momenti fondamentali: “Oggi volevo vincere e pensavo di potercela fare. Ero partito forte e dopo due giri quasi cadevamo entrambi quando l’ho colpito nella staccata di curva 1. Dopodiché stavo risalendo alla grande, pensavo ancora alla vittoria. Ho battagliato duramente con Vinales, poi ho centrato Marquez per una caduta che proprio non ci voleva”.

Foto: LiveMedia/Alessio Marini