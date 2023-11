MotoGP, Luigi Dall’Igna: “Bagnaia ha dimostrato il suo valore, onore però a Jorge Martin”

Tempo di festeggiamenti per la Ducati. La scuderia di Borgo Panigale ha concluso in maniera trionfale la sua annata, monopolizzando la scena nel Mondiale 2023 di MotoGP. Nuovamente, il marchio italiano ha dominato e il GP di Valencia è stato teatro dell’ultimo atto per stabilire a chi sarebbe andato il titolo dei piloti tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin.

Pecco si è confermato campione, prevalendo nel confronto con lo spagnolo che è incappato in una domenica decisamente negativa, conclusa con una caduta. Di contro, Bagnaia si è imposto nella gara spagnola e ha così festeggiato al meglio possibile suo secondo successo iridato consecutivo.

A godersi il tutto è stato Luigi Dall’Igna, a capo del progetto Ducati in MotoGP: “Ogni vittoria va festeggiata perché bisogna sentire la soddisfazione per quanto si è fatto. Voglio fare i complimenti a Bagnaia perché, dopo la caduta di Barcellona, ha saputo reagire a una situazione molto difficile, considerando le qualità del suo rivale in pista“, le prime parole di Dall’Igna a Sky Sport.

“Martin ha guidato alla grande e credo meriti anche lui le luci della ribalta per quanto è cresciuto nel corso del 2023. Questo risultato, in generale, ci inorgoglisce perché il mio/nostro obiettivo è sempre stato quello di mettere nelle condizioni più piloti di andar veloci e da questo punto di vista ci siamo riusciti“, ha aggiunto l’ingegnere italiano.

In vista dei test post season di martedì sempre a Valencia, la rivelazione: “Porteremo qualcosa di nuovo perché questo test sarà molto importante per deliberare il materiale nel 2024, con cui vorremo continuare a imporsi nella massima categoria“.

