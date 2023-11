MotoGP, Johann Zarco il più veloce nel warm-up a Valencia, terzo Martin, Bagnaia non forza

Johann Zarco è il più veloce nel warm-up del Gran Premio di Valencia, l’ultimo del Motomondiale 2023. I due contendenti al titolo, Jorge Martin e Pecco Bagnaia, hanno fatto delle simulazioni diverse: lo spagnolo con doppia media e il piemontese con doppia soft. Martinator ha chiuso in terza posizione, mentre Pecco in dodicesima, ma senza forzare più di tanto.

Nei rapidi 10 minuti della ricognizione, Jorge Martin appare subito brillante con la doppia comma media, facendo segnare un buon 1:31.475. Simulazione diversa invece quella di Bagnaia, che sperimenta la doppia gomma soft e fa un crono inferiore a 1:31 al primo tentativo. Buono anche il secondo passaggio di Martinator con 1:30.535.

In testa si mette provvisoriamente Marc Marquez con gomma soft all’anteriore e media al posteriore con il tempo di 1:30.386. Particolarmente costante il passo di Martin che viaggia sempre sull’1:30 basso, mentre i tempi di Bagnaia sono leggermente più alti rispetto a quelli del diretto rivale.

Nella parte finale della sessione fa registrare un buon tempo Raul Fernandez: 1:30.105 per lo spagnolo dell’Aprilia non ufficiale. Disdetta invece per Maverick Viñales che fonde il motore e non riesce a disputare gli ultimi cinque minuti, mentre sulla bandiera a scacchi si mette in testa Johann Zarco con 1:29.984 appena davanti a Brad Binder.

