MotoGP, Valentino Rossi ammette: “Dispiaciuto che mio fratello vada in Honda. Scelta tosta, io lo aiuterò”

Il Motomondiale si chiuderà quest’oggi con la sfida tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin per giocarsi il titolo 2023. Tutti gli occhi sono su di loro, ma anche per altri sarà uno snodo importante delle loro carriere. Come per Luca Marini, che ha deciso di abbandonare la Ducati Mooney VR46 per vestire i panni di pilota Honda ufficiale la prossima stagione.

Una scelta difficile per il fratello di Valentino Rossi, che ha vissuto un 2023 con dei buoni acuti, ma raccogliendo meno di quanto sperato. Cinque podi, tre nelle sprint e due in gara, e 194 punti lo mettono all’ottavo posto della classifica mondiale, ma impallidisce rispetto allo score di Marco Bezzecchi, a lungo in lotta per il Mondial e terzo in graduatoria.

Una scelta, quella di salutare la Ducati, vista con più di un sospetto nell’ambiente, poiché la Honda è al momento una delle moto più deboli del lotto. Ma un trattamento da ufficiale, per sostituire Marc Marquez, è difficile da rifiutare. E soprattutto, con la moto giapponese potrà sentirsi al centro del progetto.

Ha commentato l’addio anche Rossi, suo ‘capo’ oltre che fratello, ai microfoni di Sky Sport: “Un vero choc, non ce lo aspettavamo. Mi dispiace molto, era bello vederlo arrivare davanti ed essere protagonista con il mio team e le nostre moto. Ma ha avuto questa occasione del posto libero in Honda ufficiale, con due anni di contratto. Sono un suo tifoso, lo tiferò il più possibile. Una scelta tosta e la Honda rimane la Honda per chi ha una certa età. Sia loro che la Yamaha hanno capito che non si possono permettere di soffrire così tanto, soprattutto dalla Ducati. Hanno capito che devono fare qualcosa di più. Le case giapponesi avranno aiuto il prossimo anno e Marini è un ottimo collaudatori, sarà interessante vedere i test già da martedì“.

Foto: LaPresse