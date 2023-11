MotoGP, il dialogo tra Bagnaia e Di Giannantonio: "Disastro sfiorato. Mi girano tanto perché..."

Nel retro podio, al termine delle gare, i primi tre classificati si scambiano opinioni in totale libertà sul GP appena terminato. È quanto accaduto anche a Lusail, in Qatar, dove l’Italia ha brindato ad una meravigliosa tripletta in MotoGP grazie al successo di Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) davanti a Francesco Bagnaia (Ducati) e Luca Marini (Ducati Mooney VR46).

Bagnaia ha portato a +21 il proprio vantaggio in classifica nei confronti del grande rivale Jorge Martin, tuttavia c’è stato un momento in cui il Mondiale avrebbe potuto prendere una piega ben diversa. A quattro tornate dal termine, Di Giannantonio ha scavalcato l’iridato in carica, portandosi al comando. Sul rettilineo successivo ‘Pecco’ ha provato a restituire il sorpasso, prendendo la scia del connazionale sino quasi a tamponarlo, salvo poi finire molto largo in frenata.

“Mi hai sorpreso. Per metà gara hai fatto paura“, così si è rivolto Di Giannantonio nei confronti di Bagnaia, il quale ha risposto:”Eh ma è quello che dovevo fare io. Questo è quello che mi aspettavo da ieri. E che mi fa girare ancora di più i c***… e le palle. Ma tanto che ci puoi fare?“. Insomma, il classe 1997 sembra fare riferimento ai problemi generati dalle gomme Michelin, che in misura ancor maggiore hanno flagellato la gara di Martin.

Di Giannantonio e Bagnaia hanno poi rivisto l’episodio del tamponamento sfiorato: “Mamma mia, ma che sei matto? (lo ha detto ridendo, ndr)“, la battuta del romano; “Non c’era più modo di fermarsi, non ci si fermava più. Poi ho mollato completamente“, ribatte il piemontese. Poi ancora: “Non capivo cosa era successo, ho letto che eri a più di due secondi“. “È successo che abbiamo sfiorato il disastro“, la chiosa di ‘Pecco’.

Foto: Lapresse