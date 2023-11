MotoGP, Francesco Bagnaia: “Fortunato nel non aver tamponato Di Giannantonio. Ottimo il +21 su Martin”

Francesco Bagnaia non può che sorridere dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Lusail abbiamo assistito ad una gara che potrebbe aver deciso le sorti della corsa al titolo con il campione del mondo che sfrutta le difficoltà di Jorge Martin (solo decimo) per allungare a +21 in classifica generale.

La domenica di “Pecco” ha visto il portacolori del team Ducati Factory prendere e scappare via subito, ma non riuscendo mai a scrollarsi di dosso un Fabio Di Giannantonio impeccabile. Il pilota romano ha passato Bagnaia a 5 giri dalla fine, con il campione del mondo che ha provato a restituire il sorpasso in curva 1, sbagliando la frenata, finendo fuori dal tracciato e rischiando di gettare alle ortiche il titolo. Per sua fortuna l’asfalto ha dato modo al torinese di tornare in pista senza problemi, tenendo comodamente il suo secondo posto e avvicinandosi nettamente al suo secondo trionfo consecutivo.

Al termine della gara qatariota, “Pecco” ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto felice di questo risultato, non mi aspettavo di andare così bene dopo quanto accaduto ieri. Sono stato perfetto in partenza quindi, quando sono salito al primo posto, ho provato a scappare. Di Giannantonio non ha mollato e mi ha passato. Io ho cercato di gestire tutto ma sono andato fuori. Per fortuna è andato tutto bene e ho anche aumentato il gap in classifica generale. Volevo vincere oggi, ma va benissimo così”.

Il momento clou, con il senno di poi, è stato il rischio del tamponamento su Di Giannantonio dopo il sorpasso: “Sono stato risucchiato dalla sua scia, ma non pensavo potesse avvenire in una maniera così potente. Mi ero anche tolto dai suoi scarichi, ma sono stato calamitato. Ci siamo toccati leggermente con la mia ala della forcella: non passava più di una monetina tra di noi. Ogni tanto occorre un pizzico di fortuna, oggi l’ho avuta”.

Ieri Bagnaia in crisi con le gomme. Oggi è toccato a Martin. “Penso sia difficile fare ragionamenti e conclusioni. Qui a Lusail avevamo una mescola particolare che mi sembrava andasse molto bene e mi sentivo alla grande. Ieri, invece, non ho avuto modo di spingere. Oggi siamo rimasti ben saldi sulla nostra direzione e non abbiamo cambiato per fortuna”.

Foto: LaPresse