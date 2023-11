MotoGP, Iker Lecuona in gara a Sepang e Lusail per LCR Honda al posto di Alex Rins

Quasi due settimane dopo l’ultima operazione alla gamba destra, Alex Rins ha ufficializzato di fatto la sua assenza nei prossimi due round del Mondiale MotoGP 2023. Il team LCR Honda ha infatti comunicato che il pilota catalano non sarà presente a Sepang e a Lusail, annunciando come suo sostituto per entrambi i Gran Premi lo spagnolo Iker Lecuona.

Vedremo a questo punto se Rins prenderà parte all’ultimo appuntamento della stagione in quel di Valencia con la Honda oppure se rimanderà il suo rientro in pista al 2024 sulla Yamaha ufficiale M1 come compagno di squadra del francese Fabio Quartararo al posto dell’italiano Franco Morbidelli (che passerà in Ducati Pramac sulla sella attualmente occupata da Johann Zarco).

Ricordiamo che l’ex portacolori della Suzuki, capace di vincere ad inizio 2023 il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, è stato costretto ad un lungo stop per infortunio dopo il Mugello saltando buona parte del campionato. Lecuona, pilota del team ufficiale HRC in Superbike, aveva già sostituito il connazionale in diverse occasioni durante il suo recupero.

Credit: MotoGP.com Press