F1, Toto Wolff: “In Brasile il nostro peggior weekend degli ultimi 13 anni, totalmente inaccettabile”

“Totalmente sconcertante, inaccettabile per tutti noi. Siamo una struttura adeguata, una squadra solida, ma quella vista oggi non lo sembrava. È interessante notare che in tre gare consecutive abbiamo conquistato due seconde posizioni al termine di gare in cui siamo stati competitivi, e una settimana dopo non ci siamo stati. Per quanto mi riguarda questo è stato il peggior weekend degli ultimi 13 anni“, così un durissimo Toto Wolff al termine dell’ultimo fine settimana in Brasile.

Il team principal della Mercedes ha riconosciuto un errore di valutazione nella scelta dell’assetto dopo l’unica sessione di prove libere del venerdì: “Sì, abbiamo alzato troppo la macchina, ma non è stato solo questo il motivo che giustifica un fine settimana assolutamente negativo in termini di prestazioni. C’è qualcosa di sbagliato a livello meccanico, non è regolazione dell’ala posteriore e non può essere la sola altezza, perché stiamo parlando di un millimetro o due“.

Sull’eventualità di rompere il regime di parco chiuso dopo la Sprint per cambiare il set-up delle monoposto, dovendo partire però dalla pit-lane: “Ci abbiamo pensato ma l’obiettivo era quello di portare a casa più punti possibili, e probabilmente è stato giusto iniziare dalla griglia. C’è anche da considerare che non sapevamo esattamente dove intervenire, perché probabilmente c’è un problema molto più grande“.

Nelle difficoltà, il manager austriaco vede perlomeno uno spunto positivo in ottica 2024: “Se non altro oggi abbiamo avuto la conferma di aver preso una decisione giusta quando abbiamo varato per la prossima stagione una monoposto molto diversa dall’attuale, la macchina attuale ha avuto uno sviluppo che è consistito nel mettere pezze su qualcosa che non va bene“.

