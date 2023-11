MotoGP, i precedenti di Jorge Martin nel GP di Valencia. Pista amica: sempre sul podio in Classe Regina

Siamo giunti ufficialmente all’ultimo chilometro, mutuando un termine ciclistico, del Mondiale di MotoGP 2023. Dopo aver messo in archivio il fine settimana del Gran Premio del Qatar, infatti, tutto è pronto per il gran finale, rappresentato come tradizione dal Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventesimo e ultimo appuntamento della stagione. Si correrà, come tradizione, sul circuito di Valencia, intitolato a Ricardo Tormo e ci attende il capitolo conclusivo del duello per il titolo tra Francesco “Pecco” Bagnaia e Jorge Martin.

Lo spagnolo ha un rapporto molto proficuo con la pista di casa dato che vi ha conquistato (in tutte e 3 le classi) ben 3 vittorie, due secondi posti e un terzo, in appena otto apparizioni. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria tutti i precedenti dell’attuale pilota del team Ducati Pramac sulla pista iberica.

L’esordio di Martinator sul Ricardo Tormo avviene l’8 novembre 2015 in Moto3 su una Mahindra. Risultato della gara? 14° a 20.1 secondi dal vincitore Miguel Oliveira (secondo Jorge Navarro, terzo Jakub Kornfeil) ma, soprattutto, alle spalle di Francesco Bagnaia che chiude 13° a 16.7. Secondo appuntamento per lo spagnolo nella gara di Valencia arriva il 13 novembre 2016 sempre in Moto3, sempre in sella a una Mahindra, ma questa volta arriva un decimo posto a 7.9 secondi da Brad Binder che fa sua la gara davanti a Joan Mir a 56 millesimi e Andrea Migno a 81.

Terzo anno nella classe più leggera per Jorge Martin e primo successo in carriera, proprio nella gara della Comunitat Valenciana. Il 12 novembre 2017, infatti, il portacolori del team Honda Gresini si aggiudica la prova con 3.7 secondi su Joan Mir e 3.8 su Marcos Ramirez per un festival spagnolo. Il classe 1998 decide di rimanere ancora una stagione in Moto3 e fa suo il titolo, chiudendo in seconda posizione la gara di Valencia. Il 18 novembre 2018, infatti, sotto il diluvio è Can Oncu a vincere con 4.0 proprio su Martinator e 6.1 su John McPhee.

Jorge Martin passa in Moto2 nella stagione 2019 e il 17 novembre chiude al quinto posto (a +8.0 secondi) la gara della classe mediana vinta da Brad Binder davanti a Thoma Luthi e Jorge Navarro. Nella seconda edizione in Moto2, lo spagnolo centra il successo al Ricardo Tormo. Il 15 novembre 2020 beffa sul traguardo Hector Garzò per appena 72 millesimi, mentre è terzo Marco Bezzecchi a 204 millesimi.

Arriviamo al 14 novembre 2021 e il primo appuntamento del nativo di Madrid nel Gran Premio della Comunitat Valenciana in MotoGP. Subito uno splendido secondo posto alle spalle di Francesco Bagnaia (+0.489), mentre è terzo Jack Miller a 823. Passiamo, quindi, all’edizione della passata stagione. Il 6 novembre 2022 Jorge Martin centra un altro podio, ed è terzo a 1.0 da Alex Rins che fa sua la gara davanti a Brad Binder.

Foto: LiveMedia//CordonPress