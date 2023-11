MotoGP, GP Qatar 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 17-19 novembre

Dopo avere messo in archivio l’intenso fine settimana del Gran Premio di Malesia sul tracciato di Sepang, è già tempo di pensare al prossimo fine settimana, quello del Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Motomondiale 2023. Siamo davvero nel rush finale del campionato e tutto sarà in bilico.

Dopo quanto visto in Malesia, ci tufferemo nella seconda tappa della tripletta conclusiva della stagione che, com’è ben noto, andrà ad anticipare la gara finale, ovvero il weekend del Gran Premio della Comunitat Valenciana sulla pista intitolata a Ricardo Tormo. L’ultimo atto di una annata indimenticabile e un appuntamento che incoronerà tutti i campioni del mondo.

Si gareggerà, come ormai tradizione, sul tracciato di Lusail, in uno scenario meraviglioso contraddistinto dalle luci dei riflettori della pista qatariota. Nella classe regina ci attendiamo un nuovo duello tra Francesco “Pecco” Bagnaia e Jorge Martin, con la Ducati che dovrebbe dominare la scena, sia per il vantaggio tecnico complessivo, sia perchè il lay-out sarà quanto mai ideale per le GP23.

Il fine settimana del GP del Qatar sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che trasmetterà le fasi più importanti. Sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili in diretta le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre qualifiche e Sprint Race saranno in diretta su tv8.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP QATAR 2023 MOTOMONDIALE (orari italiani)

Venerdì 17 novembre

Ore 12.00-12.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 12.50-13.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 13.45-14.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 16.15-16.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 17.05-17.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 18.00-19.00, MotoGP, Prove libere

Sabato 18 novembre

Ore 11.30-12.00, Moto3, Prove libere 3

Ore 12.15-12.45, Moto2, Prove libere 3

Ore 13.00-13.30, MotoGP, Prove libere 2

Ore 13.40-14.55, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 14.05-14.20, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 15.50-16.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 16.15-16.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 16.45-17.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 17.10-17.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 18.00, MotoGP, SPRINT RACE

Domenica 19 novembre

Ore 13.40, MotoGP, Warm Up

Ore 15.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 16.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 18.00, MotoGP, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP QATAR 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 qualifiche delle tre classi e Sprint Race

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it per qualifiche e Sprint Race

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Valerio Origo