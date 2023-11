MotoGP, GP Malesia 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 10-12 novembre

Dopo un weekend di meritato riposo, il Motomondiale 2023 è pronto a tornare in scena. D’ora in avanti non si scherzerà più. Mancano solamente tre appuntamenti al termine della stagione e li vivremo tutti d’un fiato, di nuovo senza soluzioni di continuità, con la seconda tripletta che andrà a chiudere questa avvincente annata.

Si inizierà, ovviamente, dal weekend del Gran Premio della Malesia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del campionato 2023. Sul tracciato di Sepang ci attende una tre-giorni di capitale importanza per tutte e tre le classi. In Moto3 Jaume Masià proverà a difendere, se non allungare, il suo margine di vantaggio di 17 punti su Ayumu Sasaki, mentre nella classe mediana Pedro Acosta è pronto a festeggiare il suo titolo.

Il piatto forte, ovviamente, sarà la classe regina. La lotta per il successo finale è sempre più serrata. Francesco “Pecco” Bagnaia è al comando con 389 punti e 13 lunghezze di vantaggio su Jorge Martin, mentre Marco Bezzecchi è ormai staccato a quota 310. Saranno in palio 37 punti totali di estrema importanza, con il campione del mondo che proverà a rispondere allo scatenato spagnolo di questo periodo.

Il fine settimana del GP di Malesia sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che trasmetterà le fasi più importanti. Sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili in diretta le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre qualifiche e Sprint Race saranno in diretta su tv8.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP MALESIA 2023 MOTOMONDIALE (orari italiani)

Venerdì 11 novembre

Ore 02.00-02.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 02.50-03.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 03.45-04.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 06.15-06.50 Prove libere 2 Moto3

Ore 07.05-07.45 Prove libere 2 Moto2

Ore 08.00-09.00 Prove libere MotoGP

Sabato 11 novembre

Ore 01.40-02.10 Prove libere 3 Moto3

Ore 02.25-02.55 Prove libere 3 Moto2

Ore 03.10-03.40 Prove libere 2 MotoGP

Ore 03.50-04.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 04.15-04.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 05.50-06.05 Qualifiche 1 Moto3

Ore 06.15-06.30 Qualifiche 2 Moto3

Ore 06.45-07.00 Qualifiche 1 Moto2

Ore 07.10-07.25 Qualifiche 2 Moto2

Ore 08.00-08.45 Sprint Race MotoGP

Domenica 12 novembre

Ore 03.40-03.50 Warm-up MotoGP

Ore 05.00 Gara Moto3

Ore 06.15 Gara Moto2

Ore 08.00 Gara MotoGP

PROGRAMMA GP MALESIA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 qualifiche delle tre classi e Sprint Race

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it per qualifiche e Sprint Race

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Valerio Origo