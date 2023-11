MotoGP, Francesco Bagnaia: “21 punti di vantaggio mi danno un po’ più di respiro, ma a Valencia il mio approccio non cambierà”

Per il secondo anno consecutivo, Francesco Bagnaia si presenta all’ultimo atto di Valencia nel ruolo di grande favorito per laurearsi Campione del Mondo in MotoGP. Dopo il suo primo titolo nella classe regina conquistato nel 2022, Pecco va a caccia del bis iridato e può contare su un margine abbastanza rassicurante di 21 punti nei confronti dello spagnolo Jorge Martin.

“Dopo il GP del Qatar arriviamo a Valencia con 21 punti di vantaggio su Jorge. Ci danno sicuramente un po’ più di respiro, ma non sono comunque sufficienti per potersi rilassare. Valencia è una pista dove in passato siamo stati veloci e dove abbiamo il potenziale per fare bene”, dichiara il torinese della Ducati Factory al sito ufficiale del Team Lenovo.

“Il nostro approccio al fine settimana non cambierà rispetto alle altre gare. L’obiettivo sarà sempre lo stesso: lavorare bene fin dalla prima sessione di venerdì, fare una buona qualifica, e cercare di lottare per la vittoria in gara. Sono tranquillo e non vedo l’ora di scendere in pista per questo ultimo atto della stagione”, aggiunge il campione in carica.

Grazie ad un maggior numero di GP vinti nell’arco del Mondiale (prima discriminante in caso di arrivo a pari punti), a Bagnaia basta collezionare 16 punti in quel di Valencia tra la Sprint del sabato e la gara della domenica per conquistare il titolo a prescindere dai piazzamenti di Martinator. Di fatto l’azzurro si metterebbe al riparo da una eventuale doppietta del rivale anche con due quinti posti, o comunque salendo sul podio nel GP.

Credit: MotoGP.com Press