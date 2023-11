MotoGP, Fabio Quartararo svetta nel warm-up a Sepang, Bagnaia sesto, Martin si nasconde

Comincia l’importantissima domenica del Gran Premio della Malesia a Sepang, il terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Come sovente accade, è Fabio Quartararo a chiudere al comando il warm-up: il francese mette una sua impronta sin dal mattino prima della gara con il crono di 1:59.218.

Alle spalle del francese c’è Brad Binder: il sudafricano della KTM è uno di quelli che ha mostrato il passo gara migliore nella fase finale della Sprint Race di ieri e chiude a soli 25 millesimi da Quartararo, candidandosi ad essere uno dei principali protagonisti della gara: il podio non sembra un obiettivo così remoto.

Terza posizione per Enea Bastianini che anch’esso conferma tutti i progressi evidenziati ieri: il tunnel sembra alle spalle per il pilota della Ducati factory. Quarto Alex Marquez, vincitore della Sprint Race di ieri e forse favorito numero uno anche per la gara odierna. Sesto Bagnaia che non ha voluto spingere più di tanto e ha concluso a tre decimi e mezzo da Quartararo.

Conclude addirittura in sedicesima posizione Jorge Martin che ha voluto semplicemente saggiare la pista e la moto, senza spingere più di tanto, arrivando a otto decimi e mezzo da Quartararo. Fuori dalla top 10 anche le due Mooney VR46 di Marini e Bezzecchi, così come Marc Marquez.

RISULTATI WARM-UP MOTOGP GP MALESIA 2023

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’59.218 3 5 330.2

2 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’59.243 4 5 0.025 0.025 330.2

3 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’59.322 4 5 0.104 0.079 330.2

4 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’59.352 3 5 0.134 0.030 330.2

5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’59.435 4 5 0.217 0.083 328.2

6 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’59.570 4 5 0.352 0.135 332.3

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’59.643 3 5 0.425 0.073 324.3

8 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’59.668 5 5 0.450 0.025 332.3

9 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’59.688 4 5 0.470 0.020 330.2

10 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’59.753 3 5 0.535 0.065 329.2

11 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’59.756 3 5 0.538 0.003 328.2

12 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’59.811 4 5 0.593 0.055 331.2

13 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’59.996 5 5 0.778 0.185 330.2

14 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 2’00.067 4 5 0.849 0.071 330.2

15 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 2’00.073 5 5 0.855 0.006 327.2

16 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 2’00.073 3 5 0.855 334.3

17 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 2’00.110 3 5 0.892 0.037 325.3

18 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’00.134 5 5 0.916 0.024 328.2

19 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 2’00.267 3 5 1.049 0.133 326.2

20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’00.334 4 5 1.116 0.067 325.3

21 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 2’00.368 4 5 1.150 0.034 327.2

22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aruba.it Racing DUCATI 2’00.701 4 5 1.483 0.333 329.2

23 27 Iker LECUONA SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2’01.383 3 5 2.165 0.682 321.4

Foto: LiveMedia/Alessio Marini