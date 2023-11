Moto3, Collin Veijer storico! Un olandese torna a vincere dopo 33 anni. Terzo Masià, fuori Alonso e Holgado

Collin Veijer scrive la storia: un olandese torna a vincere in tutte le classi per la prima volta nel 1990 e trionfa nel Gran Premio della Malesia a Sepang davanti al compagno di squadra Ayumu Sasaki e a Jaume Masià. Lo spagnolo resta in testa al Mondiale con 13 punti di vantaggio a termine di una gara ricchissima di cadute e di sorprese. Lotta al titolo che rimane praticamente solo tra l’iberico e il giapponese.

L’avvio è come al solito equilibratissimo: lo scatto migliore è quello di Ivan Ortolà che prende la testa insieme a Collin Veijer. Nessuno prende il sopravvento, da dietro rimontano posizioni su posizioni Daniel Holgado e David Alonso che provano a costruire la loro gara dopo la qualifica particolarmente negativa di ieri.

Il colpo di scena arriva a 11 giri dal termine: scivola David Alonso che causa a sua volta le cadute di Daniel Holgado, Riccardo Rossi e Taiyo Furusato. Una botta tremenda specie per Alonso e Holgado e le loro speranze di Mondiale: zero punti determinanti a due gare dalla fine.

Un altro colpo di scena viene sfiorato nel giro successivo: Masià prova ad attaccare Munoz, i due si toccano, ma riescono miracolosamente a rimanere in piedi, avendo rischiato seriamente di aver compromesso anche la loro gara. In testa si mette Sasaki davanti a Veijer, Bertelle e Masià, con il gruppo che si sgrana dopo tutte le cadute.

A sette giri dal termine comincia il duello fra Sasaki e Masià per la testa della gara con sorpassi e controsorpassi e un equilibrio che rende la gara estremamente incerta. Il finale di gara diventa una bagarre: rientrano sotto anche Oncu e Bertelle nella bagarre per la vittoria. A tre giri dalla fine arriva un’altra caduta multipla: Rueda stende il compagno di squadra Oncu e Bertelle. Lotta straordinaria tra Veijer e Sasaki nelle ultime due tornate: alla fine vince l’olandese.

Foto: LiveMedia//CordonPress