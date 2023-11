MotoGP, Fabio Quartararo: “Sorpreso dal mio passo con la Yamaha, sono un po’ incavolato con Morbidelli!”

Una velocità inaspettata. Ha concluso in settima posizione le “Pre-qualifiche” del GP della Malesia, terzultimo round del Mondiale 2023 di MotoGP, Fabio Quartararo. Il pilota francese della Yamaha è rimasto piacevolmente sorpreso dal feeling avuto con la M1. Le previsioni, infatti, non erano buone per la Casa di Iwata, viste le caratteristiche della pista di Sepang.

Quartararo, invece, è stato costantemente veloce e ha concluso tranquillamente dalla top-10 non troppo distante dal vertice. Ai microfoni di Sky Sport, il campione del mondo del 2021 ha sottolineato questo aspetto: “Sono molto contento di questa giornata. Dobbiamo fare un piccolo step in frenata, ma complessivamente la moto mi ha dato ottime sensazioni. Sinceramente non so spiegarmelo perché ci aspettavamo di fare più fatica“.

Quartararo ha poi motivato il suo gesto di stizza nei confronti del compagno di squadra, Franco Morbidelli, negli ultimi minuti del turno odierno: “Era in traiettoria nella curva più veloce del circuito, per questo mi sono un po’ incazzato. Sono cose che però possono accadere, l’importante è aver centrato il passo alla Q2“.

Da capire se domani le condizioni d’asciutto saranno confermate o se il meteo riserverà qualche brutto scherzo ai piloti. In caso di pioggia, ovviamente, sarà tutto da rifare relativamente alla messa a punto.

Foto: MotoGP.com Press