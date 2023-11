MotoGP, Francesco Bagnaia soddisfatto: “Non ho toccato la moto, funziona alla grande!”

Un ottavo posto che può soddisfare. Detto in questo modo, può far storcere il naso, ma lo stato d’animo di Francesco Bagnaia è questo al termine della prima giornata del week end del GP del Qatar, penultimo del Mondiale 2023 di MotoGP. Pecco ha centrato l’obiettivo della Q2 di domani ed è riuscito a trovare un ottimo passo specie con le gomme usate.

Un aspetto che conforta il campione del mondo in carica, nel confronto con lo spagnolo Jorge Martin, settimo ma non felice del feeling con la sua moto. “Ho toccato pochissimo della moto, funziona bene la Ducati. E’ stato un venerdì fantastico“, le parole ai microfoni di Sky Sport del piemontese. Tempo nelle pre-qualifiche condizionato anche dalla cancellazione dei tempi per il regime di bandiere gialle.

“Il mio miglior giro purtroppo mi è stato cancellato, comunque la GP23 la sento molto bene e soprattutto sul passo abbiamo avuto ottime conferme. Le Aprilia sono molto veloci, ma anche io mi sento forte e quindi posso ritenermi soddisfatto del pacchetto a mia disposizione“, ha concluso il ducatista.

Domani sarà una giornata molto intensa, con le qualifiche e la Sprint Race. Bagnaia punta ad arrivare davanti a Martin per aumentare il proprio margine nei suoi confronti in classifica generale e mettere anche un po’ sotto pressione il suo avversario nel campionato.

Foto: LiveMedia//CordonPress