MotoGP, Alex Marquez: “Lotterò per la vittoria anche domani, finalmente sono tornato dopo l’infortunio”

Sprint Race capolavoro per Alex Marquez che vince nella gara corta del sabato del Gran Premio della Malesia a Sepang. Lo spagnolo della Ducati del Team Gresini aveva già dimostrato sin da ieri nelle pre-qualifiche di avere un passo fantastico e oggi è partito dalla quarta posizione, ha scavalcato Bagnaia, Martin e Bastianini e si è preso la vittoria per dispersione.

Queste le sue impressioni a caldo dopo la seconda Sprint vinta dopo quella di Silverstone: “Oggi ero un pilota in missione e la missione era vincere questa gara sprint. So che domani potrebbe esserci un’altra opportunità perché sul passo gara siamo sembrati molto forti come abbiamo dimostrato anche nelle prove libere 3, ma mi aspettavo di andare forte e di essere così competitivo anche nella Sprint, anche se credevo che Pecco e Jorge alla lunga avrebbero avuto qualcosa in più di me”.

Un weekend finora perfetto per lo spagnolo che ha ritrovato una straordinaria competitività dopo l’infortunio in India: “Ho fatto tutto alla perfezione con il mio team e sono davvero molto contento per aver colto questo risultato. Nelle ultime gare abbiamo un po’ sofferto, ma la gente dimentica che ho avuto un infortunio e necessitavo di un po’ di tempo per tornare competitivo al massimo. Ora ci siamo riusciti e dobbiamo mantenere questo livello fino a Valencia“.

Foto: Live Media//Cordon Press