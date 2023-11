Moto2, Fermin Aldeguer impressiona e si prende la pole in Malesia davanti a Vietti. Arbolino settimo

Impressionante Fermin Aldeguer a Sepang: nelle qualifiche del Gran Premio della Malesia lo spagnolo con Boscoscuro infligge più di mezzo secondo a tutti e ottiene la quinta pole position della carriera, la terza consecutiva. Dietro a lui in prima fila partirà Celestino Vietti, mentre Pedro Acosta partirà sesto davanti a Tony Arbolino e domani potrà chiudere la questione del Mondiale.

In Q1 arriva una bella reazione di Tony Arbolino dopo un venerdì particolarmente difficile che non l’aveva visto brillante: la seconda forza del Mondiale fa 2:05.724 (il secondo miglior tempo del weekend) durante la prima run, si mette al riparo e può evitare di girare negli ultimi tre minuti, risparmiandosi e preparandosi già per il Q2. Insieme ad Arbolino si qualificano Arenas, Hada e Roberts, mentre Dennis Foggia partirà diciannovesimo: probabilmente la caduta ha fatto la differenza.

In Q2 Fermin Aldeguer chiarisce sin dal primo tentativo la situazione: 2:05.288 impressionante mettendosi tutti alle spalle di oltre mezzo secondo. Buon primo giro per Arbolino, appena più alto di quello in Q1 per mettersi in quinta posizione, mentre non brilla Acosta che è nono a oltre un secondo dal connazionale che comanda la classifica.

Progressivamente sale di colpi anche Celestino Vietti che si mette in seconda posizione a mezzo secondo da Aldeguer. Lo spagnolo al comando non si batte, così come Vietti rimane in seconda posizione davanti a Manuel Gonzalez. Acosta non forza e fa il minimo indispensabile: sesto appena davanti ad Arbolino.

