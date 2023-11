Moto3: Kelso segna il miglior tempo nella FP3, Farioli e Nepa in Q2

Sembra una beffa, ma non lo è. Joel Kelso è il pilota più veloce dopo la FP3 del GP di Valencia, ultimo atto della stagione 2023 di Moto3. Il piazzamento arriva a meno di ventiquattro ore dal triste annuncio riguardante il Team Prüstel, costretto a lasciare il Motomondiale dopo aver perso l’appoggio di CFMoto.

Il pilota nello specifico ha segnato un tempo di 1:38.569, precedendo il nipponico Ayumi Sasaki (Liqui Moly Husqvarna), secondo con un gap di +0.054, e lo spagnolo Daniel Holgado (Red Bull KTM), dominatore delle prime due sessioni di prove e oggi terzo con +0.100 di ritardo.

Decisamente più lontano invece il già Campione del Mondo Juame Masià (Leopard Racing), il quale si è piazzato in quindicesima posizione entrando in Q2 soltanto per il rotto della cuffia, per la precisione dopo il tempo cancellato a David Alonso (Valresa GASGAS).

Sono soltanto due poi i piloti italiani che partiranno dalla Q2. Si tratta di Filippo Farioli (Red Bull KTM Tech3), sesto con +0.328. Undicesimo invece Stefano Nepa (Angeluss MTA Team) con +0.521. Dovranno partire dal Q1 invece Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team), diciottesimo con +0.830, Romano Fenati (Rivacold Snipers Team), diciannovesimo con +0.832 e Riccardo Rossi (SIC58 Squadra Corse), ventiduesimo con +0.985

