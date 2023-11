Moto3, il Team Prüstel sparisce dal Motomondiale. Da sciogliere il nodo legato a Riccardo Rossi

Lacrime al paddock di Valencia. In occasione delle prove libere valide per l’ultimo atto del Motomondiale 2023 è arrivata una brutta notizia per la Moto3. La scuderia Prüstel ha infatti perso l’appoggio di CFMoto, per cui sarà costretta a lasciare improvvisamente il Motomondiale dopo domenica, non partecipando dunque ai test di lunedì in vista della prossima stagionale. A dare l’annuncio è stato Rosario Triolo, voce della classe più leggera per Sky Sport

Una notizia tristissima per la squadra tedesca di Kelso e Artigas che, fino a questo momento, ha collezionato complessivamente 129 punti nella classifica costruttori. Le ragioni dell’addio sono, come facilmente prevedibile, di natura economica: il team ha infatti perso il supporto economico di KTM attraverso il marchio CFMoto.

Si tratta di una cospicua quantità di denaro che copriva la maggior parte del budget disponibile per la squadra. CFMoto non lascerà tuttavia il Mondiale. In tal senso sono già avviati contatti con MT Helmets, anche se sono aperte delle strade con Aspar.

Intanto è tutto da sciogliere il nodo relativo a Riccardo Rossi che, in occasione del GP di Misano, aveva firmato un accordo proprio con Prüstel, team che fondamentalmente non esiste più.

Foto: Valerio Origo