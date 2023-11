Moto3, GP Malesia 2023: Masià segna il miglior tempo nella FP1, 3° Fenati

Parte nel segno di Juame Masià il lungo weekend dedicato al GP della Malesia, terz’ultimo appuntamento del Motomondiale 2023 di Moto3. In una prima sessione cominciata in leggero ritardo a causa delle condizioni bagnate del circuito di Sepang il pilota della Leopard Racing è apparso fin da subito in buono spolvero, segnando il miglior tempo.

Nello specifico l’attuale leader della classifica piloti ha registrato un crono di 2:12.065, precedendo di +0.435 Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo), secondo precedendo un ottimo Romano Fenati (Rivacold Snipers Team), terzo con un gap di +0.515 rispetto al leader.

Leggermente più staccati invece i due diretti rivali di Masià, ovvero Ayumi Sasaki (Lqui Moly Husqvarna) e David Alonso (GASGAS Aspar Team). Il primo si è accomodato infatti all’ottavo posto con +1.309, mentre il secondo al nono con +1.319.

Attualmente in top 14 poi sia Stefano Nepa (Angeluss MTA Team), tredicesimo con +1.532, che Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team), quattordicesimo con +1.532. Fuori invece Filippo Farioli (Red Bull KTM Ajo), sedicesimo con un ritardo di +1.684, e Riccardo Rossi (SIC58 squadra corse), diciottesimo con +1.817-

