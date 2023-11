Moto2, GP Malesia 2023: Aldeguer segna il miglior tempo nella FP1, bene Acosta. Arbolino 13°

Un sempre più solido Fermìn Aldeguer ha chiuso al primo posto la prima sessione di prove libere al circuito di Sepang, storica pista che ospita questo fine settimana il GP della Malesia, terz’ultimo appuntamento del Motomondiale 2023 di Moto2.

Il pilota in sella alla Beta Tools SpeedUP, al momento al centro di voci insistenti di mercato che lo vorrebbero alla Honda, ha segnato il crono di 2:06.183, salendo vertiginosamente di colpi proprio nelle sessioni finali del segmento. In buono spolvero anche Jake Dixon (Inde GASGAS Aspar Team), abile a strappare la seconda posizione racimolando un gap di +0.060 rispetto al leader.

Bene poi Pedro Acosta, motivato ad ottenere proprio in Malesia la vittoria aritmetica del Mondiale. Il centauro in forza alla Red Bull KTM Ajo ha infatti ottenuto la terza posizione, rimediando un gap di +0.455 e precedendo Ai Ogura (IDEMITSU Honda Team Asia), quarto con +0.466.

Incoraggiante quinta piazza poi per Dennis Foggia (Italtrans Racing Team), il quale ha registrato un ritardo di +0.466; in top 11 anche Celestino Vietti (Fantic Racing), undicesimo con +1.230, e Tony Arbolino (ELF Marc VDS Racing Team), tredicesimo con +1.266 con un avvio in salita: ricordiamo che il nativo di Garbagnate Milanese per impedire ad Acosta di vincere il titolo in terra asiatica dovrà raccogliere un piazzamento nelle prime tre posizioni, sperando in un passo falso del rivale.

