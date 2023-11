Moto2, i piloti iscritti al Mondiale 2024. Svelata l’entry list provvisoria, presenti sempre 3 italiani

Archiviato domenica scorsa a Valencia il campionato 2023, è già tempo di guardare avanti verso la prossima stagione per la Moto2. Il Motomondiale ha infatti diramato l’entry list provvisoria del Mondiale 2024 anche per quanto riguarda la classe intermedia, in cui è confermata la presenza degli italiani Tony Arbolino, Celestino Vietti e Dennis Foggia.

Nessun nuovo innesto dalla Moto3 per il movimento azzurro, a testimonianza delle difficoltà ad emergere nel contesto attuale della classe più leggera. Obiettivo titolo iridato per ricevere la chiamata in MotoGP nel 2025 sia per Arbolino (2° nel 2023 alle spalle di un ingiocabile Pedro Acosta) e per Vietti, che si gioca tanto prendendo il posto del campione uscente nel Team Red Bull KTM Ajo.

Ampliando la panoramica in vista del 2024, va segnalato l’arrivo di diversi rookie provenienti dalla Moto3 come il fresco campione del mondo (tra le polemiche) Jaume Masià, il brasiliano Diogo Moreira, il giapponese Ayumu Sasaki, il turco Deniz Oncu e lo spagnolo Xavier Artigas. Di seguito l’elenco completo provvisorio dei piloti partecipanti al Mondiale Moto2 2024:

ENTRY LIST PROVVISORIA MONDIALE MOTO2 2024

3 Sergio Garcia Spanish MT Helmets – MSI Boscoscuro

5 Jaume Masia Spanish Pertamina Mandalika SAG Team Kalex

7 Barry Baltus Belgian Fieten Olie Racing GP Kalex

10 Diogo Moreira Brazilian Italtrans Racing Team Kalex

12 Filip Salač Czech Elf Marc VDS Racing Team Kalex

13 Celestino Vietti Italian Red Bull KTM Ajo Kalex

14 Tony Arbolino Italian Elf Marc VDS Racing Team Kalex

15 Darryn Binder South African LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP Kalex

16 Joe Roberts Usa OnlyFans American Racing Team Kalex

17 Alex Escrig Spanish Forward Team Forward

18 Manuel Gonzales Spanish QJMOTOR Gresini Moto2™ Kalex

20 Xavier Cardelus Spanish Fantic Racing Kalex

21 Alonso Lopez Spanish SpeedUp Racing Boscoscuro

22 Ayumu Sasaki Japanese Correos Prepago Yamaha VR46 Team Kalex

24 Marcos Ramirez Spanish OnlyFans American Racing Team Kalex

28 Izan Guevara Spanish GASGAS Aspar Team Kalex

34 Mario Suryo Aji Indonesian Idemitsu Honda Team Asia Kalex

35 Somkiat Chantra Thai Idemitsu Honda Team Asia Kalex

43 Xavier Artigas Spanish Forward Team Forward

44 Aron Canet Spanish Fantic Racing Kalex

52 Jeremy Alcoba Spanish Correos Prepago Yamaha VR46 Team Kalex

53 Deniz Öncü Turkish Red Bull KTM Ajo Kalex

54 Fermin Aldeguer Spanish SpeedUp Racing Boscoscuro

64 Bo Bendsneyder Dutch Pertamina Mandalika SAG Team Kalex

71 Dennis Foggia Italian Italtrans Racing Team Kalex

75 Albert Arenas Spanish QJMOTOR Gresini Moto2 Kalex

79 Ai Ogura Japanese MT Helmets – MSI Boscoscuro

81 Senna Agius Australian LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP Kalex

84 Zonta van den Goorbergh Dutch Fieten Olie Racing GP Kalex

96 Jake Dixon British GASGAS Aspar Team Kalex

Credit: Valerio Origo