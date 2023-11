Moto3, i piloti iscritti al Mondiale 2024. Svelata l’entry list provvisoria, due rookie tra gli italiani

Si preannuncia un 2024 ricco di novità per la Moto3, pronta ad accogliere nuovi protagonisti dopo aver perso per strada tre dei primi quattro classificati dell’ultimo Mondiale. Jaume Masià, Ayumu Sasaki e Deniz Oncu salutano infatti la categoria per approdare in Moto2, stravolgendo i valori in campo e le possibili gerarchie nella corsa al titolo.

L’entry list provvisoria della prossima stagione conferma l’improvvisa uscita di scena di Prustel e CFMoto, con l’azzurro Riccardo Rossi (che aveva firmato un contratto per il 2024) attualmente fuori dai giochi in attesa di trovare una soluzione alternativa. Sono quindi 5 in questo momento i piloti italiani iscritti al Mondiale Moto3, perché Irta avrebbe deciso di non rimpiazzare il team Prustel.

Il Bel Paese verrà rappresentato da Filippo Farioli (passato al team Sic58 Squadra Corse), Matteo Bertelle (Snipers) e Stefano Nepa (MTA), oltre ai debuttanti Nicola Carraro (MTA) e Luca Lunetta (Sic58). Quest’ultimo viene considerato uno dei grandi talenti emergenti del motociclismo tricolore, dopo aver ben figurato sia nel JuniorGP che nella Red Bull Rookies Cup.

Di seguito l’elenco completo provvisorio dei piloti partecipanti al Mondiale Moto3 2024.

ENTRY LIST PROVVISORIA MONDIALE MOTO3 2024

5 Tatchakorn Buasri Thai Honda Team Asia Honda

6 Ryusei Yamanaka Japanese MT HELMETS – MSi KTM

7 Filippo Farioli Italian Sic 58 Squadra Corse Honda

10 Nicola Carraro Italian MTA Team KTM

12 Jacob Roulstone Australian Red Bull KTM Tech 3 KTM

18 Matteo Bertelle Italian Rivacold Snipers Team Honda

19 Scott Ogden British MLav Racing Honda

20 Lorenzo Fellon French CIP Green Power KTM

22 David Almansa Spanish Rivacold Snipers Team Honda

24 Tatsuki Suzuki Japanese LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP Husqvarna

31 Adrian Fernandez Spanish Leopard Racing Honda

36 Angel Piqueras Spanish Leopard Racing Honda

48 Ivan Ortola Spanish MT HELMETS – MSi KTM

55 Noah Dettwiler Swiss CIP Green Power KTM

58 Luca Lunetta Italian Sic 58 Squadra Corse Honda

64 David Muñoz Spanish BOE Motorsports KTM

66 Joel Kelso Australian BOE Motorsports KTM

70 Joshua Whatley British MLav Racing Honda

72 Taiyo Furusato Japanese Honda Team Asia Honda

78 Joel Esteban Spanish GASGAS Aspar Team GASGAS

80 David Alonso Colombian GASGAS Aspar Team GASGAS

82 Stefano Nepa Italian MTA Team KTM

85 Xabi Zurutuza Spanish Red Bull KTM Ajo KTM

95 Collin Veijer Dutch LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP Husqvarna

96 Daniel Holgado Spanish Red Bull KTM Tech 3 KTM

99 Jose Antonio Rueda Spanish Red Bull KTM Ajo KTM

Credit: Valerio Origo