MotoGP, i piloti iscritti al Mondiale 2024. Svelata l’entry list provvisoria, presenti 6 italiani

Quest’oggi, con i test di Valencia, comincia di fatto il Mondiale MotoGP 2024. Nel frattempo sono state pubblicate le entry list provvisorie della prossima stagione per tutte le categorie del Motomondiale, tra cui la classe regina. Nessuna sorpresa ovviamente dopo le ultime notizie di mercato relative al passaggio di Luca Marini in HRC e di Fabio Di Giannantonio sulla Ducati del Team Mooney VR46.

Pecco Bagnaia si è confermato Campione del Mondo e potrà continuare a gareggiare con il numero 1 sul cupolino della sua Rossa, ma non mancano le novità in griglia rispetto al 2023. Spicca chiaramente l’addio di Marc Marquez alla Honda per raggiungere suo fratello Alex sulla Ducati del Team Gresini, mentre Franco Morbidelli ha lasciato la Yamaha per approdare in Pramac al fianco di Jorge Martin.

Il nuovo compagno di squadra del francese Fabio Quartararo in Yamaha sarà lo spagnolo Alex Rins, che verrà sostituito nel team LCR Honda da Johann Zarco. Fari puntati sul debutto in top class del predestinato Pedro Acosta, dopo due titoli iridati in tre anni tra Moto3 e Moto2, che prenderà il posto di Pol Espargarò sulla KTM del team GasGas Tech 3.

Di seguito l’elenco completo provvisorio dei piloti partecipanti al Mondiale MotoGP 2024:

ENTRY LIST PROVVISORIA MONDIALE MOTOGP 2024

1 Francesco Bagnaia Italian Ducati Lenovo Team Ducati

5 Johann Zarco French CASTROL Honda LCR Honda i

10 Luca Marini Italian Repsol Honda Team Honda

12 Maverick Viñales Spanish Aprilia Racing Aprilia

20 Fabio Quartararo French Monster Energy Yamaha MotoGP™ Team Yamaha

21 Franco Morbidelli Italian Prima Pramac Racing Ducati i

23 Enea Bastianini Italian Ducati Lenovo Team Ducati

25 Raul Fernandez Spanish Aprilia Racing Independent Team Aprilia i

30 Takaaki Nakagami Japanese IDEMITSU Honda LCR Honda

31 Pedro Acosta Spanish GASGAS Factory Racing Tech3 GASGAS i

33 Brad Binder South African Red Bull KTM Factory Racing KTM

36 Joan Mir Spanish Repsol Honda Team Honda

37 Augusto Fernandez Spanish GASGAS Factory Racing Tech3 GASGAS i

41 Aleix Espargaro Spanish Aprilia Racing Aprilia

42 Alex Rins Spanish Monster Energy Yamaha MotoGP™ Team Yamaha

43 Jack Miller Australian Red Bull KTM Factory Racing KTM

49 Fabio Di Giannantonio Italian Pertamina Enduro VR46 MotoGP™ Team Ducati i

72 Marco Bezzecchi Italian Pertamina Enduro VR46 MotoGP™ Team Ducati i

73 Alex Marquez Spanish Gresini Racing MotoGP™ Ducati i

88 Miguel Oliveira Portuguese Aprilia Racing Independent Team Aprilia i

89 Jorge Martin Spanish Prima Pramac Racing Ducati i

93 Marc Marquez Spanish Gresini Racing MotoGP™ Ducati i

Credit: MotoGP.com Press