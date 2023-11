Milan-PSG, quando si gioca Champions League: programma, orario, tv, streaming

Mentre siamo nel bel mezzo del fine settimana dedicato all’undicesima giornata della Serie A 2023-2024, è già tempo di pensare a quello che vivremo nel corso dei prossimi giorni, ovvero la due-giorni dedicata alla Champions League. Il match più atteso, per quanto riguarda le nostre rappresentanti, sarà quello che metterà di fronte il Milan al Paris Saint Germain.

La partita si giocherà nella serata di martedì 7 novembre alle ore 21.00 e prenderà scena nello splendido scenario dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Per la formazione rossonera si tratta di un match quasi da dentro o fuori per il prosieguo della propria campagna europea.

Ci troviamo alla quarta giornata della fase a gironi, con la compagine allenata da mister Stefano Pioli ancora ferma a quota 2 punti, mentre i parigini allenati da mister Luis Enrique, a quota 6, proveranno ad avvicinarsi alla qualificazione al turno successivo. Il Milan vuole il successo per rilanciarsi, contando che avrà ancora il match casalingo contro il Borussia Dortmund da sfruttare.

Il match tra Milan e PSG, valevole per il quarto turno della fase a gironi della Champions League, sarà trasmesso in diretta tv su Sky per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). In chiaro si potrà seguire su Canale 5, mentre in streaming sarà disponibile su NOW, Sky Go e Mediaset Infinity.

Foto: LaPresse