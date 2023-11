Mauro Fabris commenta la nomina di Velasco: “Sosteniamo la scelta, ma vicenda gestita male”

Ieri è arrivata la conferenza stampa di presentazione di Julio Velasco come allenatore della nazionale italiana al femminile di pallavolo. Le azzurre puntano in grande con il nuovo ct, ma nel frattempo non mancano le polemiche che arrivano da parte della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

In prima persona è intervenuto il presidente Mauro Fabris: “Non possiamo dare la nostra condivisione alla gestione della vicenda, alle sue modalità di svolgimento, alla sua tempistica“.

E aggiunge: “Siamo a stagione avviata. Atlete e staff sono stati composti tenendo conto di mille equilibri. Con traguardi per i club già da raggiungere. E invece, dal divieto federale al doppio incarico di allenatore di club e Nazionale, da noi mai condiviso, siamo passati al raddoppio del doppio incarico”.

Prosegue: “Ora la frittata è fatta, quando sarebbe bastato lasciar almeno concludere la Regular Season. Recependo la richiesta di alcuni Presidenti, ritengo necessario convocare a breve una riunione della Consulta di Serie A1 per esaminare quanto accaduto e le azioni future. Noi abbiamo sempre rispettato le competenze e le necessità federali, soprattutto quando toccano le nostre Nazionali. Vogliamo continuare così. Ma si devono rispettare il lavoro, gli investimenti, i progetti delle nostre Società e preservare la regolarità e trasparenza del Campionato“.

Photo LiveMedia/Mario Quartapelle