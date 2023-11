Maratona New York 2023: i favoriti. Tola sfida Kitata e Geremew con le insidie Korir e Teferi

La Maratona di New York andrà in scena domenica 5 novembre. Si preannuncia grande spettacolo lungo le strade della Grande Mela per quella che è la 42 km più prestigiosa, famosa, importante e affascinante al mondo. Gli uomini partiranno alle ore 15.05 (si parla dei professionisti, poi a seguire toccherà a tutti i vari amatori, divisi in “ondate” in base ai rispettivi personali). L’annunciato parterre della gara maschile è stata stravolto a causa dell’assenza di uomini di lusso come i kenyani Evans Chebet (trionfatore l’anno scorso) e Geoffrey Kamworor e l’etiope Gotytom Gebreslase.

L’etiope Mosinet Geremew, argento ai Mondiali 2019 e 2022, vanta un personale di 2h06:44 ed è tra i grandi favoriti della vigilia insieme ai connazionali Tamirat Tola (Campione del Mondo nel 2022) e Shura Kitata (secondo lo scorso anno nella Grande Mela e trionfatore a Londra nel 2020). Attenzione all’olandese Abdi Nageeye, che sogna il grande colpaccio dopo il sorprendente terzo posto dell’anno scorso e il sigillo a Rotterdam.

Il kenyano Albert Korir, capace di imporsi a New York nel 2021, cercherà un nuova gioia nella metropoli americana. Andrà tenuto in seria considerazione Maru Teferi (argento agli ultimi Mondiali), senza dimenticarsi degli statunitensi Elkanah Kibet e Futsum Zienassellaissie. L’Italia si affiderà a Iliass Aouani, primatista nazionale che cercherà di conseguire un buon risultato sul palcoscenico più prestigioso.

Foto: Lapresse