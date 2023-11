Maratona New York 2023, che vip parteciperanno? Le celebrità in gara: spiccano due star sportive

La Maratona di New York 2023 regalerà sicuramente grandi emozioni ai 50000 podisti pronti per affrontare i durissimi 42 km del tracciato lungo i cinque quartieri principali della Grande Mela che porteranno al traguardo posto a Central Park. Si preannuncia grande spettacolo per le strade della metropoli statunitense nella giornata di domenica 5 novembre e ci saranno anche tanti vip che si metteranno in mostra.

Le stelle sportive che si presenteranno al via sul Ponte di Verrazzano saranno principalmente due: lo slovacco Zdeno Chara, leggenda della NHL che vinse la Stanley Cup nel 2011 con i Boston Bruins e conquistò due medaglie d’argento ai Mondiali; lo statunitense Steve Mesler, che conquistò la medaglia d’oro nel bob a 4 alle Olimpiadi Invernali di Vancouver 2010. Correranno due donne legate all’universo sportivo ovvero Samantha Judge ed Emily Rizzo, le mogli di due grandi giocatori di baseball come Aaron Judge e Anthony Rizzo.

Sul fronte dello spettacolo, invece, spiccano l’attore Luke Macfarlane (noto per aver coperto il ruolo di Bros nella serie Brothers & Sisters) e la cantante Patina Miller, tra l’altro alla sua seconda partecipazione consecutiva alla Maratona di New York. Il pubblico americano attende Sheinell Jones, corrispondente di Today che si cimenterà in questa fatica nel giorno del suo 45mo compleanno. Vedremo all’opera anche Nev Schulman, produttore del programma Catfish. Sono annunciate anche personalità televisive come Amy Robach e T.J. Holmes, l’attrice Laura Dreyfuss, il cantante Harry Hudson, Zac Clark e Joe Amabile da The Bachelorette.

Foto: Lapresse