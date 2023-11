ATP Parigi-Bercy, Jannik Sinner pensa al ritiro? “Vediamo come sto nelle prossime ore”

Jannik Sinner ce l’ha fatta. L’altoatesino è riuscito a sfatare il tabù Parigi-Bercy e a vincere il suo primo incontro nel Masters1000 francese. Un successo in rimonta quello di Jannik, nel secondo turno contro lo statunitense Mackenzie McDonald con il punteggio di 6-7 (6) 7-5 6-1.

Non è stato un match semplice per mille motivi. Il giocatore italiano, reduce dalla trionfale settimana di Vienna, ha dovuto fare i conti con le fatiche dell’impegno sul veloce indoor austriaco, la verve di un avversario particolarmente in palla e poi con quanto deciso dagli organizzatori. Sinner, infatti, si è visto costretto ad affrontare l’ultimo match della sessione serale, iniziando la partita oltre la mezzanotte e finendo alle 02.30 del mattino.

Un qualcosa davvero di poco gradito. “Sono un po’ stanco ma ci sta, anche perché ho avuto una buona settimana a Vienna. Non è mai semplice adattarsi rapidamente a condizioni diverse come in questo caso. Inoltre non è stato ideale per me giocare così tardi, ma ringrazio il pubblico, anche quelli da casa che sono rimasti svegli. Vediamo come mi sento domani“, le parole di Sinner.

Dichiarazioni che fanno dubitare che Jannik possa presentarsi in campo non prima delle 17.00 odierne contro l’australiano Alex de Minaur? Ne sapremo di più nelle prossime ore.

