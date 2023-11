Luna Rossa fa il conto alla rovescia verso la America’s Cup: a Jeddah l’ultima con gli AC40, poi si fa sul serio

Luna Rossa sta scaldando i motori in vista della America’s Cup 2024, che andrà in scena nel mese di ottobre a Barcellona (Spagna). L’equipaggio italiano insegue la Vecchia Brocca, dopo aver perso il Match Race contro Team New Zealand più di due anni fa nella baia di Auckland. L’equipaggio guidato dallo skipper Max Sirena ha esordito a metà settembre nelle regate preliminari di Vilanova I La Geltrù (Spagna), senza però ottenere un grande risultato.

Max Spithill e compagni hanno concluso quel fine settimana al quarto posto in classifica generale alle spalle degli statunitensi di American Magic, dei neozelandesi di Team New Zealand e dei francesi di Orient Express, precedendo gli svizzeri di Alinghi e i britannici di Ineos Britannia. Va ricordato che si è regatato con l’utilizzo degli AC40 “one design”, ovvero imbarcazioni identiche per tutte le squadre scese in acqua, e non con gli AC75 che verranno poi effettivamente impiegati il prossimo anno in Coppa America, senza dimenticarsi che gli equipaggi erano composti da otto atleti e non quattro.

Il prossimo appuntamento è a Jeddah (Arabia Saudita) dal 30 novembre al 2 dicembre 2023, dove si disputerà la seconda serie di regate preliminari (sulle tre previste, l’ultima nella primavera del 2024 a Barcellona con gli AC75). Sarà l’ultima uscita con gli AC40 e Luna Rossa proverà a fare meglio rispetto ai risultati acquisiti in terra iberica. Spazio a una serie di regate di flotta nel corso dei tre giorni, le prime due classificate si disputeranno nel match race finale.

Che risultati aspettarsi dall’equipaggio tricolore? A queste regate preliminari va dato il peso giusto: negli ultimi mesi si è lavorato duramente a Cagliari con il prototipo, creato e utilizzato per ricavare i dati necessari per costruire la miglior barca possibile in vista della Coppa America. L’allenamento e lo studio dell’AC40 sono stati un po’ trascurati, proprio perché considerati fini a se stessi. Gli avversari di riferimento restano i Kiwi, ma i budget di Ineos e Alinghi fanno paura, senza sottovalutare americani e transalpini.

QUANDO TORNA LUNA ROSSA? DOVE LE PROSSIME REGATE

Luna Rossa tornerà in gare a Jeddah (Arabia Saudita), dove andranno in scena nuove regate preliminari di America’s Cup dal 30 novembre al 2 dicembre 2023.

CALENDARIO REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP

Giovedì 30 novembre

11.30-13.30 Regate di flotta

Venerdì 1° dicembre

11.30-13.30 Regate di flotta

Sabato 2 dicembre

11.30-13.30 Regate di flotta + Match Race finale

Foto: America’s Cup