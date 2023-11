Coppa Davis 2023: l’Olanda convoca come quinto uomo il doppista Jean-Julien Rojer

Arriva la quinta ed ultima convocazione per la Nazionale dei Paesi Bassi di tennis in vista delle finali di Coppa Davis che saranno in scena a Malaga tra due settimane.

Si era lasciato uno slot vuoto il selezionatore olandese Paul Haarhuis verso la sfida decisiva con l’Italia ai quarti di finale. Ad aggiungersi a Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Gijs Brouwer e Wesley Koolhof è il doppista Jean-Julien Rojer.

Si tratta di un giocatore veterano, espertissimo nella specialità: 42 anni, ha vinto tre dei quattro Grand Slam ed al momento è quindicesimo nella classifica mondiale. Con Koolhof va a formare una coppia di gran qualità.

Il commento a Telegraaf di Haarhuis: “Ho scelto Jules perché ha giocato ad alto livello tutto l’anno. Al momento è la migliore aggiunta alla squadra per essere il più forte possibile a Malaga e avere le migliori opzioni”.

Foto: YES Market Media / Shutterstock.com