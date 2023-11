Luciano Darderi opera il doppio sorpasso e si candida alle Next Gen ATP Finals! Race e classifica: Nardi insegue da vicino

Luciano Darderi ha vinto il Challenger di Lima. Il tennista italiano si è imposto nella capitale peruviana battendo in rimonta l’argentino Navone con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-5. Si tratta di un successo estremamente importante in ottica qualificazione alle Next Gen ATP Finals, ovvero il torneo di fine anno riservato ai migliori under 21 della stagione. Il 21enne è infatti balzato all’undicesimo posto nella Race con 510 punti, operando il sorpasso sul francese Arthur Cazaux per appena due punti!

Al momento Luciano Darderi sarebbe l’ultimo dei qualificati. I primi quattro anno infatti rinunciato (Carlos Alcaraz, Holger Rune, Ben Shelton, Lorenzo Musetti) e altri quattro sono già matematicamente qualificati (i francesi Arthur Fils e Luca Van Assche, lo svizzero Dominic Stricker, il nostro Flavio Cobolli). Va poi aggiunta la wild-card assegnata al giordano Abdullah Shelbayh).

Al momento gli ultimi tre posti spetterebbero allo statunitense Alex Michelsen, al serbo Hamad Medjedovic e proprio a Luciano Darderi, che stasera ha superato anche Luca Nardi, il quale sarebbe escluso per sette punti (oggi ha vinto il Challenger di Matsuyama). Ci sono ancora un paio di settimane di competizioni a livello Challenger per poter migliorare le propria graduatoria.

Ad esempio Michelsen sarà impegnato a Champaign, Medjedovic a Danderyd, Darderi a Montevideo e Brasilia, Nardi a Kobe e Yokohama, mentre Cazaux non risulta partecipante a eventi nei prossimi quindici giorni. Ci sono ancora tutte le possibilità per ribaltare la situazione verso le Next Gen ATP Finals, previste a Jeddah (Arabia Saudita) dal 28 novembre al 2 dicembre.

CLASSIFICA NEXT GEN ATP FINALS

1 Carlos Alcaraz ESP 8455

2 Holger Rune DEN 3460

3 Ben Shelton USA 2145

4 Lorenzo Musetti ITA 1470

5 Arthur Fils FRA 1158

6 Luca Van Assche FRA 687

7 Dominic Stricker SUI 673

8 Flavio Cobolli ITA 619

9 Alex Michelsen USA 610

10 Hamad Medjedovic SRB 575

11 Luciano Darderi ITA 510

12 Arthur Cazaux FRA 508

13 Luca Nardi ITA 503

14 Zachary Svajda USA 441

15 Shintaro Mochizuki JPN 441

16 Terence Atmane FRA 431

WC Abdullah Shelbayh JOR 311

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it