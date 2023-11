LIVE Sci alpino, Prova discesa Zermatt-Cervinia in DIRETTA: ultimo test per Sofia Goggia prima della gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera di Zermatt-Cervinia, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2023-2024. Dopo il primo training di ieri, che garantisce la sicurezza di poter svolgere le gare nel weekend, si prova oggi a portare a termine l’ultimo allenamento nonostante le previsioni meteo non siano rosa e fiori, con vento e neve attese in partenza.

Primi assaggi di “Gran Becca” nella giornata di ieri, pista con parti tecniche alternate a settori di scorrimento in cui la velocità arriva a toccare picchi elevatissimi. Le discesiste ieri nel tratto finale hanno superato abbondantemente i 140 km/h, per un pendio che sembrerebbe premiare chi ha veramente il pelo sullo stomaco. Un po’ sorprendentemente ieri in prova davanti a tutte si è issata l’austriaca Christina Ager, con la nazione del “wunderteam” che ha piazzato tre atlete tra le prime quattro. Le prime big in classifica sono state la tedesca Kira Weidle e la svizzera Corinne Suter, con dei tempi comunque tutti da prendere con le pinze come sempre quando si tratta di prove.

Segnali più che positivi in casa Italia, dove si può sorridere anche oltre Sofia Goggia. La bergamasca si conferma comunque ai vertici della classifica, con un sesto tempo che se analizzato fino in fondo fa vedere che l’azzurra sarà per la partita della vittoria. La campionessa olimpica di specialità nel 2018 è partita con il freno a mano tirato, per poi aprire leggermente il gas da metà pista in giù e recuperare parecchio dello svantaggio accumulato. Oltre a Goggia si rivede a grandi livelli un’ottima Nicol Delago, 9a e assai convincente, mentre incanta nella parte tecnica Federica Brignone. La sorpresa in chiave italiana è Vicky Bernardi, giovane classe 2002 che si è inserita in 19a posizione con il pettorale 56 e oggi proverà a strappare uno dei 9 pettorali disponibili per le azzurre per le due gare (13 saranno al cancelletto di questa ultima prova).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera di Zermatt-Cervinia, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2023-2024. Goggia vuole ultimare lo studio su una pista inedita verso le prime gare transfrontaliere della storia. Si comincia, meteo permettendo, alle 11.45. Buon divertimento e buono sci a tutti!

Foto: Marco Trovati/ Pentaphoto