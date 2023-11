LIVE Italia-Francia, BJK Cup 2023 in DIRETTA: Paolini e Garcia nel secondo singolare?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo singolare valevole per la sfida tra Italia e Francia, prima sfida del gruppo D nella fase finale della BJK Cup 2023. Alta tensione all’Estadio de la Cartuja di Siviglia per un confronto che rischia subito di eliminare una delle due compagini dalla corsa per le semifinali.

Il format infatti non consente grandi margini d’errore: quattro gironi da 3 squadre ciascuno, con la prima classificata di ogni raggruppamento che avanza alle Final Four. L’altra formazione che fa parte del gruppo D è la Germania, pronta ad affrontare le azzurre nella giornata di domani. Il tie odierno tra Italia e Francia diventa quindi fondamentale in ottica qualificazione.

Mentre per il primo singolare aleggiano alcuni dubbi sulle possibili scelte dei capitani, non dovrebbero esserci delle sorprese per quanto riguarda le giocatrici che scenderanno in campo nel secondo match di giornata. Nel ruolo di singolariste n.1 delle rispettive squadre, verranno schierate con ogni probabilità Jasmine Paolini per i colori azzurri e Caroline Carcia per la selezione transalpina.

Italia-Francia comincerà a partire dalle ore 10.00 a Siviglia con il primo singolare, mentre a seguire si procederà con il secondo match di singolo. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

Foto: Lapresse