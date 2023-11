LIVE Ciclocross, Europei 2023 in DIRETTA: nel pomeriggio le gare élite, l’Italia punta su Bertolini tra gli uomini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE delle prove élite, maschili e femminili, valevoli per i Campionati Europei 2023 di ciclocross in corso a Pontchateau, cittadina del nord-ovest della Francia. Dopo le gare junior e U-23 della mattinata odierna, la manifestazione continentale si chiuderà con le due competizioni più attese, dove vedremo in azione i nomi più importanti della disciplina presenti nella Loira.

Le donne partiranno per prime, alle ore 14.00. Saranno sette i giri che dovranno percorrere le ragazze lungo il percorso tracciato dagli organizzatori. Tra le favorite, non possiamo non includere la campionessa uscente, Fem Van Empel, la quale guiderà la corazzata neerlandese. Attenzione anche alla padrona di casa Hélène Clauzel, mentre per l’Italia saranno al via Sara Casasola e Francesca Baroni.

Per quanto riguarda gli uomini, la loro prova avrà inizio dalle 15.10. Rispetto alle donne, i ragazzi compiranno tre giri in più, per un totale di dieci tornate previste. La squadra azzurra si affiderà a Gioele Bertolini, il quale proverà a far saltare il banco quest’oggi. Per l’Italia ci sarà anche Federico Ceolin, mentre i candidati più gettonati per le posizioni nobili sono Michael Vanthourenhout, Thibaut Nys e Lars van der Haar.

Le gare élite femminili e maschili valevoli per i Campionati Europei 2023, i cui via sono programmati, rispettivamente, per le 14.00 e per le 15.10, saranno visibili in streaming su Discovery+. Non perdetevi neanche un’emozione con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: LPS