La stagione dei record di Jannik Sinner: l’apoteosi in Coppa Davis e ora lavoro sul fisico per gli Slam

Sipario. La stagione 2023 del tennis si è conclusa e per i giocatori del circuito maggiore ci sarà da tirar il fiato per prepararsi per una nuova avventura, pensando agli Australian Open 2024 di gennaio. Jannik Sinner ha terminato il suo percorso nel migliore dei modi, trascinando letteralmente gli azzurri alla conquista della seconda Coppa Davis della storia del nostro Paese. 47 anni dopo il trionfo in Cile, l’altoatesino, il capitano Filippo Volandri e il resto della compagine tricolore hanno lasciato il segno.

Per Jannik è stata la ciliegina sulla torta per un’annata nella quale, specialmente per quanto accaduto dopo gli US Open, gli ha regalato tantissime soddisfazioni. Chiudere questo 2023 da n.4 del mondo era qualcosa che nessun italiano aveva mai realizzato, al pari del raggiungimento della Finale del Master di fine anno.

Una stagione dei record per l’altoatesino, come i numeri confermano. Parliamo di 64 vittorie in 79 partite giocate, tra circuito ATP e Coppa Davis, pari quindi all’81% di successi. In questo percorso si devono contare 10 vittorie in 15 incontri opposto ai top-5, 13 in 19 match contro i top-10 e 20 in 29 partite contro i top-20. Dati che parlano chiaro.

A ciò aggiungiamo tre vittorie contro i n.1 del ranking ATP (1 contro Alcaraz e contro Djokovic), 4 successi a livello ATP, tra cui il primo 1000 in carriera a Toronto, e il fatto di essere stato il primo giocatore di sempre a cancellare tre match-point consecutivi a Djokovic, per di più una partita così importante come la semifinale di Davis.

A questo punto si dovrà lavorare, specialmente dal punto di vista fisico, per compiere lo step negli Slam che quest’anno hanno un po’ evidenziato tale criticità, preso atto comunque di una semifinale raggiunta a Wimbledon. Ne sono consapevoli Sinner e il suo staff ed è anche per questo che le aspettative del ragazzo di Sesto Pusteria sono quelle di essere pronto in vista di Melbourne, per tentare l’assalto ai Major.

Foto: LaPresse