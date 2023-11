Judo, i convocati dell’Italia per gli Europei Under 23. Assenti i big, spazio a giovani e seconde linee

L’ultimo grande evento internazionale giovanile dell’anno con in palio le medaglie si sta avvicinando per l’Italjudo, che affronterà da venerdì 17 a domenica 19 novembre i Campionati Europei Under 23 in quel di Potsdam, appena fuori Berlino (Germania). Questa rassegna continentale non assegna punti per i ranking olimpici verso Parigi 2024, ma ciò nonostante è pronta ad accogliere ben 318 atleti provenienti da 37 Paesi diversi.

La delegazione azzurra sarà composta da 18 judoka (contingente massimo), distribuiti equamente tra categorie maschili e femminili, con l’obiettivo di ripetere o migliorare il bottino di 3 bronzi registrato nell’ultima edizione della manifestazione a Sarajevo nel 2022. Assenti ovviamente tutti i big della Nazionale Senior, a riposo dopo gli Europei in vista del Grand Slam di Tokyo o della prossima stagione.

In Germania vedremo all’opera Sofia Mazzola (48), Giulia Giorgi (48), Giulia Italia De Luca (52), Carlotta Avanzato (57), Sara Corbo (63), Sara Lisciani (63), Raffaella Lelia Ciano (70), Irene Caleo (78), Erica Simonetti (+78) al femminile e Pietro Andreini (60), Francesco Sampino (60), Francesco Cargnelutti (66), Marco Valerio Feliziani (66), Luigi Centracchio (73), Gabriele Sammartino (90), Francesco Basso (100), Daniele Accogli (100), Lorenzo Turini (+100) in campo maschile.

Foto: IJF