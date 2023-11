Judo, Christian Parlati esce di scena negli ottavi di finale dei -90 kg agli Europei 2023: azzurro debilitato dalla febbre

Non è stata fortunata l’avventura di Christian Parlati in questi Europei 2023 di judo a Montpellier. Sul dell’Arena Sud de France, il judoka italiano si era presentato non al meglio della propria condizione nella sfida dei -90 kg maschili. Il nostro portacolori, bronzo agli Europei di due anni fa e argento nei Mondiali di Tashkent del 2022, era febbricitante e quindi lontano dal proprio 100%.

Per questo la sua presenza è stata accompagnata da un grande punto interrogativo fino alla fine, ma il nostro portacolori ha voluto comunque provarci, pur consapevole delle difficoltà. Il 25enne tricolore ha iniziato bene al cospetto del serbo Darko Brasnjovic, mettendo a segno l’ippon decisivo e mostrando determinazione e voglia di fare.

Contro il russo Mansur Lorsanov però è arrivato lo stop. Tre shido, infatti, sono costati caro a Parlati che ha pagato dazio la propria passività. Come detto, la condizione fisica era quella che era ed è da apprezzare che il judoka nostrano abbia voluto gettare il cuore oltre l’ostacolo, provando a esprimere quanto fosse a propria disposizione. Si chiude, così, un’edizione negativa per i colori azzurri al maschile, senza medaglie.

