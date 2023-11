Judo, 14 azzurri iscritti all’Oceania Open di Perth per raccogliere tanti punti in ottica Parigi 2024

Chiusa definitivamente la parentesi legata ai Campionati Europei Individuali di Montpellier, il prossimo appuntamento internazionale di judo si svolgerà dalla parte opposta del Pianeta e per la precisione in Australia. Come ogni anno, da alcune stagioni a questa parte, Perth ospiterà infatti questo weekend (10-11 novembre) un Oceania Open che assegna eccezionalmente i punti di un torneo Grand Prix.

Il campo partenti è quindi inevitabilmente di buon livello, nonostante la vicinanza con il recente Grand Slam di Abu Dhabi e soprattutto con la rassegna continentale disputata lo scorso fine settimana in Francia. Grande occasione in casa Italia per alcune seconde linee azzurre, che hanno scelto di affrontare la trasferta down under per mettersi in mostra o per mettere fieno in cascina nel ranking di qualificazione olimpica per Parigi 2024.

Ad oggi sono 14 i judoka nostrani che figurano nell’entry list dell’evento australiano, tra cui tre reduci degli Europei: Angelo Pantano nei -60 kg, Flavia Favorini nei -63 kg e Irene Pedrotti nei -70 kg. Iscritta al momento nei -70 kg anche Martina Esposito, che aveva dovuto rinunciare alla convocazione per Montpellier causa infortunio ma potrebbe rientrare in extremis a Perth.

Gli altri italiani inseriti nell’entry list dell’Oceania Open di Perth (con la valenza di un Grand Prix e di un campionato continentale per il ranking) sono Simone Aversa (60), Mattia Miceli (66), Luca Caggiano (66), Giacomo Gamba (81), Leonardo Casaglia (81), Lorenzo Agro Sylvain (+100) al maschile e Nadia Simeoli (63), Giorgia Stangherlin (78), Linda Politi (78) ed Erica Simonetti (+78) al femminile.

