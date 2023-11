Coppa Davis 2023, il calendario delle semifinali: programma, orari, tv, streaming

Italia-Serbia e Finlandia-Australia sono le semifinali della Coppa Davis 2023, la massima competizioni tennistica per Nazionali. Gli azzurri hanno sconfitto l’Olanda in rimonta per 2-1, trascinata da un sontuoso Jannik Sinner capace di surclassare Griekspoor e poi di troneggiare in doppio affiancato da Lorenzo Sonego. I ragazzi del capitano Filippo Volandri torneranno in campo sabato 25 novembre (ore 12.00) per affrontare la corazzata balcanica.

La compagine tricolore sarà chiamata a un compito decisamente complicato contro la compagine trascinata dal numero 1 del mondo Novak Djokovic. Dall’altra parte del tabellone, invece, la rivelazione Finlandia ha estromesso il Canada detentore del trofeo e ora avrà la possibilità di incrociare l’arrembante Australia di Alex de Minaur, che ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca. Ricordiamo che si gioca sul cemento indoor di Malaga (Spagna).

Il regolamento prevede che si disputi inizialmente il singolare tra i numeri 2 delle due squadre, a seguire si gioca il confronto tra i due numeri 1 e poi eventualmente il risolutivo doppio di spareggio. Ad aprire le danze sarà Finlandia-Australia nella giornata di venerdì 24 novembre (dalle ore 16.00), mentre Italia-Serbia andrà in scena sabato 25 novembre (dalle ore 12.00). Le due formazioni vincitrici si incroceranno nell’atto conclusivo previsto per domenica 26 novembre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle semifinali della Coppa Davis 2023. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai e Sky; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport per i match dell’Italia.

CALENDARIO SEMIFINALI COPPA DAVIS 2023

Venerdì 24 novembre

Ore 16.00 Finlandia vs Australia – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis,

Sabato 25 novembre

Ore 12.00 Italia vs Serbia – Diretta tv su canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SEMIFINALI COPPA DAVIS: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

ITALIA-SERBIA

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FINLANDIA-AUSTRALIA

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Foto: Lapresse