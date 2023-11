IGTC, Valentino Rossi presente nella 12h del Golfo con BMW

Valentino Rossi tornerà in pista nella 12h del Golfo il prossimo dicembre, manifestazione che nuovamente sarà valida come atto finale dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Nuovo impegno per il ‘Dottore’ che nell’ultimo fine settimana ha avuto modo di partecipare ai rookie test del FIA World Endurance Championship con un’Oreca 07 Gibson LMP2.

La compagine belga con cui l’ex centauro ha corso nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS tornerà in scena nel campionato globale di SRO con due BMW M4 GT3. L’auto #46 vedrà in scena l’italiano insieme al belga Dries Vanthoor ed al britannico Nick Yelloly. Il secondo equipaggio, invece, verrà composto dal belga Charles Weerts, dall’austriaco Phillip Eng e dal sudafricano Sheldon van der Linde.

Rossi, non nuovo alla corsa che annualmente si tiene in quel di Yas Marina, disputerà la terza prova dell’IGTC in questo 2023 dopo aver partecipato alla 12h di Bathurst (Australia) ed alla 24h di Spa-Francorchamps in Belgio. La stella del Motomondiale ha saltato la 9h di Kyalami (febbraio – Sudafrica) e la 8h di Indianapolis (ottobre – USA).

BMW ha dominato in North America nell’ultima uscita dell’IGTC confermandosi dopo aver primeggiato anche a Kyalami e soprattutto nella 24h di Spa. Il marchio bavarese si contende il titolo piloti e costruttori contro Mercedes che ad inizio anno aveva saputo imporsi in Oceania sul Mt. Panorama. Rossi torna protagonista nella Gulf 12h, nel 2019 arrivò in terza piazza con una Ferrari gestita dal Team Kessel.

Il #46 di BMW Motorsport ha riportato in una nota: “Sono molto felice di tornare sul circuito di Yas Marina. Ho fatto questa gara una volta in passato con una Ferrari ed è stata una corsa fantastica con un terzo posto nella classifica generale. Quest’anno il livello della gara sarà molto più alto con molte auto veloci e piloti ufficiali in griglia. Vedremo come ci comporteremo e non vedo l’ora di correre con la BMW M4 GT3 sul circuito di Yas Marina. Sarà molto divertente”. Ricordiamo che nel 2019 la sfida di Abu Dhabi non era valida per l’Intercontinental GT Challenge e di conseguenza aveva molti meno protagonisti in azione oltre ad un format completamente differente.

Foto. LPS