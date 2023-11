Trampolino elastico, l’Italia ci prova ai Mondiali: quattro azzurri a Birmingham, si assegnano i pass olimpici

L’Italia cercherà di fare bella figura ai Mondiali 2023 di trampolino elastico, che andranno in scena a Birmingham (Gran Bretagna) dal 9 al 12 novembre. La rassegna iridata, giunta alla sua 37ma edizione, rappresenta il primo importante viatico per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove questo sport sarà presente esclusivamente con le due gare individuali. In terra d’Albione saranno però assegnati ben 15 titoli visto che si gareggerà anche nel synchro, nel tumbling, nel double mini, nei team events e nell’all-around.

Per quanto riguarda i Giochi, verranno messi in palio 8 pass per gli uomini e 8 pass per le donne: uno per Nazione e non nominativo in base alla graduatoria della finale, nel caso in cui all’atto conclusivo partecipasse più di un atleta per Paese allora si procederebbe ai ripescaggi seguendo la classifica della semifinale. Il Bel Paese ha palesato qualche segnale di crescita durante l’ultimo appuntamento mondiale, ma il vertice resta ampiamente lontano e provare a qualificare un atleta a Parigi sarà verosimilmente missione da tentare il prossimo anno attraverso il circuito di Coppa del Mondo.

Il DT Giuseppe Cocciaro, reduce dai grandi risultati ottenuti con la ginnastica artistica maschile, insegue ben più complicate soddisfazioni anche nel trampolino. Raggiungere la semifinale nell’individuale sarà l’obiettivo di riferimento per Samuele Patisso Colonna (Milano 2000), Marco Lavino (Ginnastica Brindisi), Isabella Murgo (Milano 2000) e Sofia Pellissier (Polisportiva Marcantonio Bentegodi di Verona), che gareggeranno sia nell’individuale (la gara più importante) che nel syncro, dove con un buon esercizio si potrebbe anche puntare all’atto conclusivo.

Foto: Federginnastica