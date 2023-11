Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successi per Renon, Gherdeina e Fassa che piega Vipiteno

La serata di Alps Hockey League 2023-2024 aveva in programma sei incontri ed erano ben 7 le formazioni italiane sul ghiaccio, delle quali 4 impegnate in due derby davvero interessanti. Su tutte, la nettissima vittoria della capolista Renon, che rifila un pesantissimo 1-8 a domicilio agli Steel Wings Linz. Tutto facile per gli altoatesini che, dopo essere passati in svantaggio dopo 3:59 con la rete di Sollinger, hanno cambiato marcia e hanno dominato la scena con le reti di Coata (14:17 e 23:01), Kostner (16:02), Szypula (27:46, 42:53 e 46:29), Fink (43:50) e Giacomuzzi (44:21).

Emozionante il derby tra Fassa e Vipiteno (4-3 dopo shoot-out) con i Falcons che partono a razzo con le reti di Iori (12:06), quindi 2-0 di Felicetti (25:40) e 3-0 di Selin (31:08). I Broncos rispondono al 35:02 con l’1-3 di Capannelli, quindi il 2-3 di Livingston al 37:28 e il 3-3 di Topatigh al 56:44. La sfida passa quindi all’overtime, ma il punteggio non cambia. Ci pensa De Toni agli shoot-out a dare il successo ai Falcons.

Successo per Gherdeina nel derby contro Merano. Match equilibrato fino al 2-2, poi arrivano le reti di McGowan e la doppietta di Schulze per il 5-3, quindi 6-3 finale di Pitschieler.

Cade Cortina in casa di Jesenice con il punteggio di 4-3. Gli ampezzano sbloccano l’incontro con Colli dopo 3:40, ma Kumanovic pareggia subito per i padroni di casa al 18:07. Di nuovo Cortina avanti con Barnabò al 24:48 ma, a questo punto, gli sloveni vanno a segno con Cimzar, Jezovsek e di nuovo Cimzar, per il 4-3 finale dopo il 3-3 di Lacedelli.

Arriva una sconfitta anche per gli Unterland Cavaliers che cedono 4-1 in casa del Red Bull Salisburgo. Mumieks porta avanti gli austriaci sul 2-0, quindi Curti al 42:14 prova a riaprire i conti, ma Pul e Schreiner chiudono i conti nel terzo periodo.

Nell’ultimo incontro in programma, Kitzbuehel piega Celje per 6-4.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2023-2024

1 Rittner Buam SkyAlps 19 14 3 1 1 82 43 +39 45

2 EK Die Zeller Eisbären 20 11 3 3 3 81 55 +26 42

3 Red Bull Hockey Juniors 21 12 5 2 2 76 53 +23 42

4 Wipptal Broncos Weihenstephan 20 12 4 0 4 81 55 +26 40

5 SIJ Acroni Jesenice 21 10 5 3 3 79 59 +20 39

6 EC Bregenzerwald 20 10 5 1 4 79 62 +17 36

7 S.G. Cortina Hafro 19 8 6 3 2 70 53 +17 32

8 EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 20 6 8 3 3 64 72 -8 27

9 HC Meran/o Pircher 20 8 10 1 1 68 88 -20 27

10 Hockey Unterland Cavaliers 20 6 8 2 4 75 73 +2 26

11 EHC Lustenau 19 6 9 3 1 71 79 -8 25

12 Steel Wings LINZ AG 20 5 9 4 2 53 66 -13 25

13 SHC Fassa Falcons 20 4 9 5 2 62 72 -10 24

14 HC Gherdeina valgardena.it 20 5 10 3 2 56 79 -23 23

15 HK RST Pellet Celje 21 5 14 1 1 53 90 -37 18

16 EC-KAC Future Team 20 3 17 0 0 42 93 -51 9

Foto: Max Pattis