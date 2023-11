Basket, la Virtus Bologna crolla nell’ultimo quarto e cede al Bayern Monaco in Eurolega

Quarta sconfitta in Eurolega per la Virtus Bologna, che cade in Germania contro il Bayern Monaco. La squadra di Luca Banchi crolla totalmente nell’ultimo quarto e cede 90-76 ai tedeschi, subendo il terzo ko nelle ultime cinque partite giocate e tutti in trasferta. La prossima settimana sarà quella con il doppio impegno e Bologna la comincerà giocando contro il Barcellona in casa, mentre il Bayern attende l’altra squadra italiana, l’Olimpia Milano, che stasera ha perso malamente al Forum contro lo Zalgiris.

Alla Virtus non è bastato un eccellente Marco Belinelli, che ha messo a referto 22 punti. In doppia cifra anche Tornike Shengelia (15) e Bryant Dunston (10), anche se quest’ultimo ha fatto tutto nel primo tempo. Bayern, invece, trascinato da uno scatenato Serge Ibaka, che ha chiuso con una doppia doppia da 24 punti e 13 rimbalzi. Importanti per i tedeschi anche i 13 punti di Sylvain Francisco e i 12 di Devin Booker e Carsen Edwards.

Ottimo avvio di Bologna con la tripla di Smith che vale subito il +5 (7-2), ma è soprattutto Dunston ad essere un fattore sotto canestro per la squadra di Banchi. Weiler-Babb firma il -2, ma ci pensa Belinelli a ributtare indietro i padroni di casa sul -7 (20-13). Il Bayern torna ancora sul -2, ma il finale di primo quarto premia la Virtus con sei punti consecutivi di Shengelia che valgono il +8 alla prima sirena (28-20).

Bologna comincia fortissimo il secondo quarto ed è ancora Dunston ad essere decisivo con il gioco da tre punti che vale il +14 (37-23). La Virtus sembra avere il pieno controllo della gara e le triple di Belinelli e Pajola mantengono il vantaggio bolognese superiore alla doppia cifra. Bologna, però, si spegne proprio negli ultimi minuti ed il Bayern ne approfitta con Ibaka che propizia un parziale di 8-0. All’intervallo è vantaggio Virtus, ma solo di due punti (46-44).

Al rientro dalla pausa lunga Booker pareggia, ma Belinelli replica subito dall’arco. I tedeschi, però, hanno un Serge Ibaka ispiratissimo ed il lungo spagnolo firma il +4 (58-54). La Virtus comunque resta ampiamente in partita e riesce a reagire, trovando il nuovo sorpasso con il canestro di Cacok (65-64). Nel finale di quarto, però, Edwards e Francisco trovano canestri importanti e i padroni di casa entrano negli ultimi dieci minuti avanti 70-66.

Lundberg prova a dare una scossa con il gioco da tre punti (72-71), ma il Bayern piazza un parziale di 9-0 che fa malissimo alla Virtus. La squadra di Banchi sbanda e crolla definitivamente sulla tripla di Brankovic e sulla schiacciata di Booker, che porta i tedeschi addirittura sul +15 (88-73), quando mancano tre minuti alla fine. Finisce 90-76 per la festa dei padroni di casa.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BAYERN MONACO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 90-76 (20-28, 24-18, 26-20, 20-10)

Bayern: Weiler-Babb 8, Francisco 13, Edwards 12, Weidemann, Giffey 4, Bonga 10, Ibaka 24, Wimberg, Brankovic 7, Kharchenkov, Booker 12, Gillespie

Bologna: Cordinier 5, Lundberg 3, Belinelli 22, Pajola 3, Smith 3, Dobric 2, Cacok 2, Shengelia 15, Hackett 6, Mickey 5, Dunston 10, Abass

Credit Ciamillo